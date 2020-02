Début : 1993





Kim Hye-yeon est une chanteuse de trot. Lorsqu’elle était étudiante, elle avait déjà participé à la célèbre émission de la chaîne KBS « Concours de chant national », à laquelle elle avait gagné le « prix de popularité ».

Plus tard, Kim a signé un contrat avec une agence pour devenir chanteuse professionnelle. En 1992, elle a fait ses débuts avec le single « You are far away even in my dream ». Cette chanson au genre « dance » n’a pas vraiment attiré l’attention du public. Elle s’est alors tournée vers le trot. Et en sortant en 1993 « Foolish Girl », elle s’est fait reconnaître comme une vraie chanteuse de trot de la jeune génération.

L’année suivante, la chanteuse a présenté un album régulier « Seoul, Daejeon, Daegu, Busan » dont le titre phare éponyme a connu un grand succès. Grâce à cette chanson, qui s’est classée en haut de plusieurs classements musicaux, elle s’est fait connaître dans tout le pays. En 1995, ses séries « A Bold Man » ont aussi été beaucoup appréciées par le public. Elle a ensuite sorti plusieurs albums et singles, et gagner ainsi en popularité.





Seoul, Daejeon, Daegu, Busan (album, mars 1994)

Father/A Bold Man (album, octobre 1995)

Kim Hye-yeon Best 1 (album, mars 1999)

Essay #9 (album, février 2002)

Shush, Quiet ! (album, août 2014)

Queen Of Queen (album, septembre 2015)