Japon : un grand magasin vieux de 320 ans ferme ses portes

Le grand magasin japonais Onuma s’est déclaré en faillite la semaine dernière, soit 320 ans après sa fondation. A en croire le quotidien Asahi Shimbun, la troisième galerie marchande la plus vieille du pays vient de fermer ses trois boutiques.





Avec l’essor des commerces électroniques, son chiffre d’affaires n’a cessé de chuter et la société a fini par s’endetter de 2,5 milliards de yens, soit 21 millions d’euros. Dans l’archipel, les magasins de ce type traversent une véritable crise. L’année dernière, neuf d’entre eux ont mis la clef sous la porte et en 2020 et en 2021, six prévoient de faire pareil.