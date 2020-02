L’Inde introduit des guépards africains sur son territoire

ⓒ Getty Images Bank

L’Inde prévoit d’introduire des guépards à l’état sauvage, en provenance de la Namibie, en Afrique. D’après le journal, Hindustan Times, la Cour suprême vient de donner son feu vert à ce projet pourtant refusé depuis une dizaine d’années, par crainte de son influence néfaste sur l’écosystème du pays.





Dans le pays de Gandhi, ces félins, longtemps considérés comme des super-prédateurs de la chaîne alimentaire, ont disparu il y a 70 ans à cause du braconnage lors de l’occupation anglaise. Aujourd’hui, le monde en compte seulement 7 100, dont la plupart réside sur le continent africain. La plus haute juridiction a préconisé de sélectionner prudemment les zones d’expérimentation et d’assurer un suivi continu du projet.