« FACE ME », 3e mini-album de VERIVERY

VERIVERY est un groupe masculin formé par le label Jellyfish Entertainment, auquel appartiennent plusieurs artistes de k-pop comme VIXX et Gugudan. Le premier « Veri » vient du latin « veritas » qui signifie la vérité, et le deuxième « Very » est l’acronyme de « Various, Energetic, Real, Innovation ».

Les sept membres qui composent le groupe sont Dong-heon, Ho-young, Min-chan, Gye-hyeon, Yeon-ho, Yong-seung et Kang-min. Tous nés entre 1995 et 2003, ils se revendiquent comme des « idoles créatifs » capables d’assurer la composition, l’écriture des paroles et la chorégraphie.

Les membres ont participé à leur premier mini-album « VERI-US », sorti le 9 janvier 2019, en tant que parolier ou compositeur. Ils ont également réalisé une version D.I.Y du clip pour le morceau phare « Ring Ring Ring ».

Après avoir publié un deuxième EP « VERI-ABLE » en avril 2019, le septuor est de retour avec son troisième mini-album « FACE ME ». Ce nouveau disque est sorti le 7 janvier dernier, soit deux jours avant le 1er anniversaire des débuts de VERIVERY.