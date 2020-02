© BioSensor Laboratories

BioSensor Laboratories, ou encore les laboratoires BioSensor, est une joint-venture créée en 2013 sur la base d’une technologie développée par des chercheurs de l’Université nationale de Séoul. La société a développé un système d’administration de médicaments transdermique qu’elle a appliqué à des produits de soin de la peau, qui sont maintenant disponibles sur le marché des cosmétiques haut de gamme.





Fondamentalement, les produits de soin de la peau ont pour objectif d’embellir la peau. Mais dans beaucoup de cas, leurs ingrédients et composants actifs restent sur la première couche de la peau sans la pénétrer. Donc pour s’assurer qu’ils pénètrent bien le derme, les dermatologues utilisent des aiguilles ou d’autres petits appareils. Ce processus est appelé « traitement invasif ». La technologie des laboratoire BioSensor, par contre, est non invasive, indolore et hypoallergénique, et surtout elle garantit aux composants actifs une complète pénétration avec pour résultat final, celui d’aider à revitaliser la peau plus efficacement.