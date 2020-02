Le Hologram Theater, situé à Gwangju, présente du 1er au 29 février « Le cadeau du Petit Prince », un spectacle de marionnettes holographiques sous forme de comédie musicale.





Comme l’indique son titre, « Le cadeau du Petit Prince » est basé sur « Le Petit Prince », l’œuvre la plus connue de l’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. Publié en 1943 et traduit en plus de 300 langues, ce livre est très apprécié à travers le monde entier.





Cette pièce, dont l’original est considéré comme un « conte pour adultes », est un spectacle de marionnettes combinée à des technologies sophistiquées d’holographie qui permettent d’attirer aussi bien les enfants que les adultes.





L’histoire commence dans le désert. Un pilote, forcé de faire atterrir son appareil en plein désert suite à une panne de moteur, rencontre le Petit Prince et écoute son histoire.





Date : du 1er au 29 février 2020

Lieu : Hologram Theater à Gwangju

Site : http://www.gjmp.kr/