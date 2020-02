Festival de la fraise de Nonsan 2020

Le Festival de la fraise de Nonsan se déroulera du 19 au 23 février dans cette ville située au centre de la Corée du Sud.





La municipalité de Nonsan a décidé d’organiser cette fête, qui est la principale manifestation printanière de la ville, un mois plus tôt que l’an dernier. Objectif : faire connaître l’excellence des fraises locales qui sont plus sucrées en hiver.





Nonsan est la plus grande ville productrice de ce fruit dans le pays avec 30 000 tonnes par an. Elles sont élevées par une technique agricole écologique dans des conditions naturelles bénies, comme des sols fertiles, des eaux pures et un ensoleillement suffisant. Tout cela leur a permis d’avoir une odeur et un goût excellents.





Pendant le festival, diverses activités liées à ce fruit seront proposés. Les visiteurs pourront participer à la cueillette dans une ferme ou déguster des plats à base de fraise, que ce soit des mets ordinaires comme le gâteau aux fraises ou le lait à la fraise fraîche, ou bien certains plutôt hors du commun, comme la fondu aux fraises et le bibimbap aux fraises, un mélange de riz, de viande de bœuf, de légumes et de fraises.





Date : du 19 au 23 février 2020

Lieu : aux environs de la rivière de Nonsancheon à Nonsan

Site : http://www.nonsan.go.kr/nsfestival