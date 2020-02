Showcase : « Dun Dun » d’Everglow

Everglow, un girls band prometteur multinational, fait son retour avec un charisme incomparable !

Son premier mini-album « Reminiscence » dévoile, pour la première fois, l’histoire du groupe et son potentiel infini, jamais rendus publics jusqu’à présent.

Le titre phare « Dun Dun » a un style à la fois dance et électronique, caractérisé par un rythme puissant et un chant délicat. Les paroles, qui expriment la confiance et l’indépendance, et la performance spectaculaire du sextet féminin sont impressionnantes.





Pour en savoir plus, consultez la chaîne YouTube de KBS WORLD Radio !