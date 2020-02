« La Grande montagne » de Lee Ho-cheol

ⓒ Getty Images Bank

Quand je me suis réveillé ce matin, le monde entier était recouvert d'une épaisse couche de neige, la première de cet hiver. Une chaussure en caoutchouc blanc pour homme a été soigneusement placée sur le mur de bloc de béton, à côté du portail. Ma femme et moi nous sentions tous les deux mal à l'aise devant cette scène.

« D'où sort cette chaussure en caoutchouc ? Est-ce que quelqu'un nous joue un tour ? » ai-je demandé.

« Qui jouerait donc un tel tour ? » a-t-elle dit.

J'ai pris l'étrange chaussure pour l'observer plus attentivement. Ce n'était ni plus ni moins qu'une chaussure en caoutchouc pour homme. Si je la trouvais un peu curieuse, tout de même, c'est qu'elle était beaucoup trop propre, comme si elle venait d'être lavée et séchée. Cette apparence me semblait encore plus sinistre et désagréable.

« J'ai entendu le son du petit gong tout au long de la nuit dernière. Il a dû y avoir un rite chamanique chez quelqu'un. » a dit ma femme.





아침에 깨어보니 온 누리에 수북하게 첫 눈이 내렸는데,

대문 옆 블록담 위에

왠 흰 남자 고무신 짝 하나가 얌전하게 놓여있었다.

아내와 나는 다 같이 꺼림직한 느낌에 휩싸였다.

“왠 고무신일까. 누가 장난을 했나”

“아무리 장난으로 저랬을라구요”

나는 그 이상한 고무신짝을 들고 이모저모 뜯어보았다.

분명히 더도 덜도 아닌,남자 고무신짝 하나였다.

“어젯밤도 꽹과리 소리가 밤새 나던데요.

어느 집에서 또 굿을 하는 모양이던데...”









L'épouse de notre narrateur a donc jeté la chaussure par-dessus le mur, dans une maison du voisinage. Tôt le lendemain matin, celui qui a trouvé la chaussure a également dû en avoir peur. Sans trop réfléchir, il a dû lancer cette chaussure par-dessus un autre mur. Puis celui qui a découvert la chaussure abandonnée a dû la jeter à son tour ailleurs. Ainsi, la chaussure finit par revenir chez notre narrateur après avoir fait le tour du quartier.









« Que devrais-je faire de ce foutu truc ? » ai-je grommelé en jetant un coup d'œil sur la chaussure, ne voulant même pas toucher cette chose qui semblait abriter toutes sortes de malchance.

« Ne t'en fais pas. Laisse-moi faire. Je m'en occupe. » a-t-elle murmuré, tout à fait résolue à régler le problème coûte que coûte.

Je me suis rappelé la chaussure noire que j'avais vue quand j'étais l'élève de quatrième année, au primaire, et le paysage silencieux avec la “Grande montagne” cachée derrière les nuages.

« Tout ça, c'est parce que nous ne pouvons pas voir la Grande montagne. »





나는 이미 액투성이 때가 엉기엉기 묻은 듯한

그 고무신짝을 만지기도 싫어서 엇비슷이 건너다보며 투덜거렸다.

“어쩌긴 어째요. 놔두세요, 내가 처리할게”

아내는 독오른 표정이 되며

악착같이 해보겠다는 듯이 중얼거렸다.

동시에 초등학교 4학년 적의 그 ‘지까다비’짝과

그 때 그 ‘큰 산’이 구름에 깜북 가려졌던 교교한 산천을 떠올렸다.

“‘큰 산’이 안 보여서 이래, 모두가”









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'université nationale de Séoul

La Grande montagne est très suggestive. Elle a en effet de nombreuses significations : une clairvoyance, un regard limpide, des perspectives d'avenir, une tolérance généreuse, etc. Si cette protectrice disparaît, les gens perdront leur esprit rationnel et leur perspicacité, seront effrayés par une simple chaussure abandonnée et ne penseront qu'à la façon de passer la malchance à quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser. L'auteur nous dit avec cette histoire que la société sud-coréenne est une communauté sans cette grande montagne, et que nous vivons dans un monde aussi petit qu'un champ de radis.









Auteur :

Lee Ho-cheol est né en 1932 à Wonsan, dans la province de Hamgyong du Nord, actuellement en territoire nord-coréen, et décédé en 2016. Il entame sa carrière d'écrivain en 1955 avec la publication de sa nouvelle « En quittant ma maison » dans la revue Munhak Yesul ou Art littéraire.