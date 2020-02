Qui sont les nord-Coréens envoyés étudier à l’étranger ?

© YONHAP News

En début d’année, un groupe d’étudiants nord-coréens de l’Université Kim Il-sung à Pyongyang a participé à un court programme d’études à l’Université Libre de Berlin. Ces élèves germanophones sont arrivés dans la capitale allemande le 4 janvier, dans le cadre d’un protocole d’entente signé en 2018 entre les deux universités – accord qui a pour objectif de promouvoir les échanges académiques. La Corée du Nord envoie-t-elle beaucoup d’étudiants à l’étranger ? Dans quel but ? Et comment ces étudiants sont-ils sélectionnés ?





« La Corée du Nord envoie des étudiants à l’étranger depuis l’époque de Kim Il-sung, le fondateur du régime. Le pays encourage ses jeunes à étudier et à apprendre les cultures d’autres pays, afin qu’ils puissent ensuite contribuer à maintenir et à développer le régime communiste. Le Nord a ainsi réussi à former de nombreux talents. Pour les étudiants et leurs parents, partir à l’étranger permet d’augmenter les chances de réussir sa carrière, de mener une vie meilleure, et de rejoindre les rangs de l’élite. C’est pourquoi beaucoup veulent s’expatrier pour développer leurs compétences. Mais bien sûr, seul ceux qui viennent d’une famille jugée fiable idéologiquement sont envoyés à l’étranger », répond Chung Eun-chan, professeur à l’Institut pour la réunification nationale, en Corée du Sud. Récit.