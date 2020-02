Le respect par les bonnes manières

Lorsque l’on se réunit en famille, entre amis ou encore entre collègues, il faut savoir se tenir, avoir des manières afin d’être bien vu et respecté. Mais c’est aussi le moyen de montrer son respect envers les autres.

Lors d’un repas, par exemple, les aînés ou les personnes hiérarchiquement supérieures sont les premiers en tout : s’asseoir, être servis en nourriture et en boisson, et débuter et terminer le repas.

Avant de commencer à manger, on dit « bon appétit », ou « jal meogkesseumnida » en coréen, littéralement, « je vais bien manger ». La personne offrant le repas répondra « mani deuseyo » ! qui veut dire « mangez beaucoup ».

Savoir bien tenir ses baguettes est très important. En Corée, les enfants apprennent à tenir leurs baguettes parfaitement, car l’image renvoyée en société n’est pas très bonne si on ne les tient pas comme il faut.





ⓒ Getty Images Bank

Lorsque l’on se sert de sa cuillère ou qu’on arrête de manger, il ne faut pas planter ses baguettes dans le riz. Ce geste est réservé au « Jesa », repas offert aux morts, pour les inviter à se sustenter. Les couverts doivent être posés à côté du bol. Il est aussi à noter qu’il ne faut pas les utiliser tous en même temps, comme la cuillère d’une main et les baguettes de l’autre. Les repas se font à une main.

Le bol ne vient pas à vous, mais c’est vous qui allez au bol. Donc, contrairement aux Japonais, les Coréens soupent à la cuillère et ne portent pas le bol à leurs lèvres.

Et enfin, que l’on serve ou que l’on reçoive de l’alcool, il est important de tenir la bouteille ou le verre à deux mains en s’inclinant. Pour boire, ne pas faire face à l’aîné ou au supérieur hiérarchique. Il faut se tourner légèrement du côté opposé.

À la fin du repas, pour dire que l’on a bien mangé, on dit « jal meogeosseumnida ! », qui veut dire « j’ai bien mangé ».





ⓒ Getty Images Bank

Parmi les autres bonnes manières, en voici certaines à bien retenir : renifler n’est pas mal vu, se moucher, en revanche, l’est. Pour se soulager, il est nécessaire de le faire dans l’intimité, aux toilettes par exemple.

Ne jamais dire « bonjour », remercier en regardant dans les yeux ou soutenir le regard sont des manques de respect. Face à quelqu’un, on baisse les yeux.

Lorsque l’on vous tend une carte de visite ou un présent, recevez à deux mains en vous inclinant légèrement et surtout, prenez le temps de lire la carte de visite.

Concernant le cadeau, ne pas l’ouvrir devant la personne qui offre. On le range et on l’ouvrira plus tard.





ⓒ YONHAP News

Dans les transports, il y a des places réservées aux personnes âgées, à mobilité réduite, aux femmes enceintes ou accompagnées d’enfants. Ces places sont laissées libres même si la rame ou le bus est bondé. Il est également interdit de manger dans les transports ou en marchant.

On se déchausse en entrant dans la maison, on ne contredit pas un aîné ou supérieur hiérarchique, on n’écrit pas le prénom de quelqu’un en rouge, et surtout, on n’utilise pas le niveau de langage le plus bas avec les gens qu’on ne connaît pas ou d’un niveau supérieur au nôtre.