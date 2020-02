Les grands esprits s’illuminent pour la Nuit des idées

ⓒ Institut français de Séoul

La capitale sud-coréenne accueillait, la semaine dernière, pour la troisième fois, « La Nuit des idées ». Un événement organisé par l’Institut français de Séoul où architectes, urbanistes, professeurs ou encore artistes s’étaient réunis au Seoul Museum of History autour du thème « Survivre en ville à l’aune des méga(lo)poles ».





Le but de cet événement annuel - dont le sujet global était cette année « être vivant » - est de favoriser les échanges d’idées d’une cinquantaine de pays des cinq continents, en abordant les grands enjeux actuels. Au cœur de cette édition, il y avait la question des équilibres écologiques et de la relation de l’Homme au monde. De quoi susciter de passionnants débats.





La Nuit des idées 2020 a attiré pas moins de 300 spectateurs au sein de l’auditorium mis à disposition par le musée d’histoire de la capitale. Ces derniers étaient d’ailleurs invités pendant l’événement à poser leurs questions via une application mobile, renforçant ainsi la promesse d’interactivité et de partage.





Au programme : la projection du documentaire « Ecology in Concrete » de Jeong Jae-eun, une discussion sur le thème « Quel avenir pour les citadins des grandes méga(lo)poles mondiales ? » avec l’urbaniste Eom Yoon-mi et l’architecte Chang Yong-soon qui ont rejoint la documentariste, une performance sonore réalisée en direct par Pierre Klemensiewicz, et un débat entre le sociologue et urbaniste Alain Bourdin et le professeur Rafael Luna autour de la question « De quelle ville rêve-t-on en 2020 ? ». Le public présent a également pu donner sa définition de la ville du futur pour tenter de remporter un lot.





