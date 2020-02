Plusieurs célèbres groupes d’idoles se trouvent à un tournant

ⓒ SM Entertainment, JYP Entertainment

Le chiffre qui fait le plus peur aux fans de la k-pop, c’est le « 7 » car la plupart des boys band et des girls band se dissolvent au bout de sept ans, avec l’expiration de leur contrat ! Parmi les groupes qui n’ont pas pu éviter cette malédiction, on peut citer Girls Generation et 4 Minute.





Les fans de Red Velvet redoutent 2021, car le contrat de ce groupe féminin composé de cinq membres prend fin dans un an. Le quintet lancé en août 2014 par le label SM Entertainment est considéré aujourd’hui comme l’un des girls band les plus puissants de la k-pop.





GOT7 a aussi débuté la même année que Red Velvet. Cela signifie que son contrat touchera à sa fin dans moins d’un an. Formé par JYP Entertainment, le septuor jouit aujourd’hui d’une popularité importante au-delà des frontières sud-coréennes !





Le groupe masculin Winner, dévoilé en août 2014 sous le label YG Entertainment, se trouve également à un tournant à l’approche de l’expiration de son contrat.