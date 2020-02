Kang Sung-hoon fêtera la Saint Valentin avec ses fans

Kang Sung-hoon organise lui aussi un fan meeting le 14 février, jour de la Saint-Valentin.





A cette occasion, le vocaliste qui a lancé sa carrière musicale en 1997 au sein du boys band SECHSKIES, donnera également un petit concert à l’université Sejong à Séoul. Intitulé « For You & I », autrement dit « pour toi et moi », cet événement marquera également le début de sa carrière en solo.





Rappelons que Kang a officiellement quitté SECHSKIES le 31 décembre 2018, après l’expiration de son contrat avec YG Entertainment.





Lors du fan meeting, il dévoilera une scène inédite de son dernier single « You are my everything », sorti le 22 décembre dernier.