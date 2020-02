Ultra V, des produits de beauté innovants de haute qualité

© Ultra V company

Avec le temps, la peau a tendance à se détendre et les rides apparaissent. Pour remédier à ce problème, les gens peuvent faire un traitement dit lift-thread, un traitement avec lequel des fils inoffensifs sont insérés dans la peau pour la tirer. Ce traitement est efficace pour le lifting du visage et la réduction des rides. Mais si des fils non résorbables sont utilisés lors du traitement, les patients doivent subir un traitement supplémentaire pour les retirer après la cicatrisation.

Pour éviter ce désagrément, la société sud-coréenne Ultra V a développé des fils PDO, c’est-à-dire des fils biodégradables qui aident à rendre la peau plus jeune sans intervention chirurgicale ni effets secondaires.





© Ultra V company