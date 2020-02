Les prix à la consommation repartent à la hausse

© YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie sud-coréenne. L’indice de croissance des prix à la consommation en Corée du Sud est repassé au-dessus de la barre de 1 % au mois de janvier et cela pour la première fois depuis environ un an, apaisant ainsi les craintes que l’économie locale ne tombe dans le piège de déflation. Néanmoins, il faut attendre et voir si cette reprise va se poursuivre, car le chiffre du mois dernier ne reflète pas encore l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie.

Selon le Bureau national des statistiques, l’indice des prix à la consommation en janvier était de 105,79. Soit un mieux de 1,5 % en glissement annuel. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix du pétrole et des produits agricoles.

Toutefois, l’impact du nouveau coronavirus devrait affecter les prix à la consommation en février. En 2003, l’épidémie du SRAS n’avait pas eu de gros impact sur les prix à la consommation. Mais en 2015, quand était apparu le MERS, les prix des services liés aux sports, aux loisirs et à la culture avaient légèrement baissé en mai et juin, avant de rebondir le mois suivant. Donc on ne peut pas sous-estimer la possibilité que le nouveau coronavirus n’enraye la dynamique de reprise durement gagnée et refasse partir à la baisse les prix à la consommation.