Le Centre culturel de Busan proposera le 23 février un concert intitulé « La belle époque ».





La belle époque désigne une période paisible, entre la fin du 19e siècle et le début de la Première Guerre mondiale, en 1914. Elle a été marquée par des progrès sociaux, technologiques, politiques, économiques, architecturaux et culturels. Auguste Renoir, Claude Monet, Victor Hugo, Claude Debussy et Maurice Ravel sont des artistes représentatifs de cette époque.





Lors de cette représentation, de magnifiques morceaux de quatre compositeurs français, à savoir Philippe Gaubert, Claude Debussy, Maurice Ravel et Gabriel Fauré, qui ont vécu le temps le plus somptueux et le plus beau de l’histoire, seront interprétés pour inviter les spectateurs à redécouvrir cette belle époque.





Date : le 23 février 2020

Lieu : Centre culturel de Busan

Site : http://www.bscc.or.kr/