Le 14 février est l’un des jours les plus romantiques de l'année. La Saint-Valentin rime surtout avec le chocolat et de délicieux gâteaux, et la sortie de prédilection des couples demeure le dîner au restaurant.





ⓒ Prise par Lee Seula

Afin de célébrer la fête de l’amour avec les plus belles saveurs, nous avons invité Park Joon-woo, vice-champion de la première saison de l’émission « Master Chef Korea », diffusée entre avril et juillet 2012.





ⓒ Fournie par Park Joon-woo

Ce Belge d’origine sud-coréenne excelle aujourd’hui aussi bien dans le monde culinaire que dans l’audiovisuel en tant que cuisinier, pâtissier, chroniqueur et animateur. Découvrons le destin chocolaté de Park Joon-woo, qui aime la bonne bouffe, toujours accompagnée de bonnes bières belges !