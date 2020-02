Les remèdes de grand-mères coréennes

Comme tout pays, la Corée possède aussi son lot de remèdes naturels, ancestraux pour certains, récents pour d’autres… Cette semaine, nous vous en proposons quelques-uns qui pourront peut-être vous aider dans votre vie quotidienne.





ⓒ Getty Images Bank

Calmer les nausées et le mal des transports

Les bracelets à acupression à l’intérieur des poignets ou les séances d’acupuncture. Mais attention, l’acupuncture n’est pas anodine lorsqu’il s’agit de traiter une femme enceinte. Veillez à bien préciser votre état de santé au praticien.

Le gingembre et le ginseng sont aussi excellents pour calmer ces maux. En Corée, la soupe de coquelet au ginseng, jujube et marron donne de très bons résultats, quasi instantanés.





Réduire les maux de gorge

Du thé de gingembre ou du thé de yuzu confit sont vos alliés dans ce genre de situation. Vous apprécierez également le goût sucré du miel dans ces deux boissons, car il adoucira le goût très prononcé du gingembre, en plus d’être un ingrédient de choix pour calmer les douleurs de gorge.





ⓒ Getty Images Bank

Déboucher le nez

Râper un peu de navet (non piquant) et en extraire le jus, imbiber un coton et l’insérer dans la narine bouchée. L’effet sera quasi-immédiat.





Dîtes adieu aux insomnies

Cette méthode est moderne mais vous aurez besoin d’une baignoire. Avant d’aller vous coucher, glissez-vous dans un bain très chaud, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de camomille ou de lavande à votre produit lavant ou dans une cuillère de lait que vous mélangerez à l’eau du bain.





Mettre fin aux démangeaisons (eczéma, atopie, piqûres d’insecte)

Si une grande partie de votre corps vous démange, versez dans votre bain chaud des flocons d’avoine ou du bicarbonate de soude. Pour un apaisement local, faites une pâte en mélangeant des flocons d’avoine ou du bicarbonate de soude à un peu d’eau chaude. Placez cette pâte sur les zones qui vous démangent.

Attention, cela ne soigne pas le problème, cela ne fera qu’apaiser. Consultez votre médecin pour un traitement qui soignera ce mal.





ⓒ Getty Images Bank

Couper un gros appétit entre les repas

L’ananas est votre meilleur allié, c’est un coupe-faim naturel et il a le rôle très apprécié de « brûleur de graisse ».





Lutter contre la fatigue et aider les muscles à récupérer

Prenez trois gousses d’ail et trois pousses de gingembre, coupez-les en petits morceaux, et dégustez le tout après les avoir mélangés dans un verre d’eau chaude.





Libérer le transit intestinal

Passez trois grosses feuilles de navet et une patate douce au mixeur et dégustez une tasse de cette mixture, à condition qu’elle soit bien fraîche. Pour les enfants, une demi-tasse suffit. Le passage aux toilettes ne se fera pas attendre.





Si vous souhaitez partager avec nous vos remèdes de grand-mère, rendez-vous sur notre forum de discussion.