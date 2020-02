Le Chevalier Noir (5) 구질구질하다

*Dialogue de la onzième semaine

최지훈: 해라씨.

Choi Ji-hoon : Mademoiselle Haera.

정해라: 아, 깜짝이야. 어머.

JeonHae-ra : Ah, tu m’as fait peur. Mon Dieu.

최지훈: 어떻게 된 거야? 집도 이사 가구.

Choi Ji-hoon : Qu’est-ce qui t’est arrivé ? Tu as même déménagé.

정해라: 너 진짜 신고한다.

JeonHae-ra : Je vais vraiment te dénoncer.

최지훈: 내가 법을 좀 알잖아. 이거 신고해봤자 안 돼.

Choi Ji-hoon : Tu sais que je m’y connais en loi.

Ça, ce n’est pas assez pour me dénoncer.

정해라: 너 지금 뭐 하는 거냐?

JeonHae-ra : Qu’est-ce que tu fabriques là?

최지훈: 아니, 이것만 놓고 오려고 갔더니 이사 갔다잖아.

Choi Ji-hoon : J’étais seulement venu pour laisser ça,

mais on m’a dit que tu avais déménagé.

그래서 토요일 아침에 사우나 가는 거 아니까 혹시나

하고 기다려봤지.

Et comme je sais que tu vas au sauna le samedi matin,

j’ai attendu au cas où.

정해라: 진짜 구질구질하다. 구질구질...

Jeon Hae-ra : Ah, t’es vraiment ignoble. Ignoble….

최지훈: 그래도 어떡하니? 떠난 후에 알 된 사랑인데.

Choi Ji-hoon : Pourtant, qu’est-ce que je peux y faire ?

J’ai compris que c’était l’amour après que tu m’aies quitté.





*Expression à retenir

구질구질하다: adjectif, être en désordre, incorrect, ignoble

→ 옷차림이 구질구질하다La tenue est incorrecte

→ 구질구질하다 C’est ignoble





*Vendredi 14 février

Résumé de l’histoire

Il y a vingt ans de cela, 정해라 et 문수호 n’étaient encore que deux jeunes enfants qui passaient leur temps libre à faire leurs leçons ensemble. Ils s’étaient promis de ne jamais se quitter et même de se retrouver un jour à Noël dans un joli château perché en haut d’une falaise en Slovénie. Mais, la vie les a séparés sans que leur promesse ne puisse s’accomplir.





Et pourtant, vingt ans plus tard, 문수호 et 정해라 se retrouvent face à face en Slovénie et 수호 reconnaît immédiatement son ami d’enfance. Mais, ce n’est pas le cas de 해라 pour qui le jeune garçon de l’époque avait une énorme marque de brûlure sur la joue gauche, ce qui n’était pas le cas de cet homme. Quelques semaines plus tard, les deux se retrouvent à vivre ensemble avec la tante de la jeune femme. Et lors d’un dîner avec un couple d’ami de해라, la vérité est faite.

문수호 avoue connaître 해라 depuis longtemps. Il a dû partir aux États-Unis pour y poursuivre ses études. Il y a fait médecine mais il s’est rendu compte que ce n’était pas un métier qu’il souhaitait exercer. Un médecin lui proposa alors de subir une intervention expérimentale sur la brûlure laissée sur sa joue. Le résultat fut un succès. Non seulement il n’avait plus aucune marque, mais son cas devint un modèle de référence dans le monde de la chirurgie esthétique. Et après cela, 문수호, ne pensait plus qu’à une seule chose, celle de retrouver 해라.





Depuis sa rencontre inattendue avec son amie d’enfance, 수호 se sent pousser des ailes. Il a retrouvé sa raison de vivre et il annonce à table devant ses hôtes et 해라, sans aucune forme de gêne, qu’il aime la jeune femme. Elle est sous le choc d’entendre ces nouvelles. Elle n’avait pas du tout imaginé que cet homme qui l’accueille chaleureusement chez elle était celui dont elle avait été amoureuse lorsqu’elle était jeune fille. D’autant qu’il ne porte plus aucune marque de cicatrice. 해라 est, malgré tout, contrariée et quitte la table. 수호 se fait excuser auprès de ses invités et sort à sa suite.









À retenir

- La marque honorifique 제 monsieur, madame, mademoiselle

- La manière d’exprimer une brusque surprise 깜짝

- Exclamation évoquant la surprise 어머

- Comment, de quelle manière어떻게

- Devenir 되다

- La maison 집

- Le verbe déménager 이사가다

- Le pronom de la deuxième personne du singulier, tu 너

- Vraiment진짜

- Faire un rapport, dénoncer 신고하다

- La forme contractée de 나-가, 내가 je

- La règle, le réglement, la loi 법

- Un peu 좀

- Savoir, connaître 알다

- L’adverbe de négation 안 ne pas

- L’abréviation de 무엇 , 뭐 que, quoi

- Le verbe faire 하다

- Le verbe laisser 놓다

- Le verbe venir 오다

- Le suffixe 려고 pour exprimer l’intention, pour, afin de

- Donc, ainsi, par conséquent, alors 그래서

- Samedi 토요일

- Le matin 아침

- Un sauna 사우나

- Par hasard, si jamais 혹시나

- Le verbe attendre 기다리다

- Explication de l’expression de la semaine 구질구질하다 être ignoble

- Pourtant, néanmoins, malgré tout 그래도

- Le verbe partir 떠나다

- L’amour 사랑





Répétition de l’expression de la semaine

Être ignoble 구질구질하다