La cassette audio refait surface profitant de la tendance « Newtro »

Dans le pays du Matin clair, on constate une tendance « Newtro », combinaison des deux mots « new » et « retro ». Cette réinterprétation du vintage et du design rétro est très populaire chez les jeunes sud-Coréens.





L’un des objets qui a refait surface grâce à cet engouement du public pour le « Newtro » est la cassette audio. De plus en plus de mélomanes adoptent ce petit objet iconique des années 80 et de la « génération Walkman » pour créer leur propre compilation, unique au monde.





Sur Naver, le premier portail Internet sud-coréen, on peut trouver facilement des communautés regroupant des amateurs de ces cassettes audio.





Face à ce phénomène, plusieurs marques relancent des appareils de lecture, pour la plus grande joie des utilisateurs de cette machine en plastique. Il existe même des artistes qui publient leur nouvel album en optant pour cette cassette à bande analogique.





L’une des illustrations les plus réussies est Night Tempo, chanteuse spécialisée dans le genre « city pop ». A chaque sortie d’une nouvelle cassette, les stocks s’épuisent à une vitesse folle.