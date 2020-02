Le fan meeting de Momoland au Japon reporté face à la propagation du nouveau coronavirus

ⓒ YONHAP News

Momoland vient d’annoncer sa décision de reporter son fan meeting au Japon. Intitulé « Happy Time With Merry », l’événement était censé se dérouler les 19 et 21 mars à Tokyo et à Osaka.





Selon son agence MLD Entertainment, cette décision a été prise face au risque grandissant de propagation du nouveau coronavirus. Les nouvelles dates seront notifiées ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, qui reste actuellement alarmante.





Le boys band Winner a lui aussi annulé son concert à Singapour, dont la date était fixée au 8 février, et le duo mixte Akdong Musician a également fait de même pour son concert à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud.





Dans un contexte où l’OMS a déclaré l’état d’urgence de santé publique internationale, plusieurs groupes de k-pop ont ainsi annulé ou reporté leurs concerts.