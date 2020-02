Le groupe OnlyOneOf lance une loterie pour gagner 100 000 dollars

ⓒ RSVP ENTERTAINMENT

OnlyOneOf a lancé une loterie permettant de remporter 120 millions de wons, l’équivalent de 100 000 dollars, pour la sortie de son nouveau single « dOra maar ».





Pour gagner ce gros lot, il faut proposer une traduction en anglais des paroles de cette chanson inspirée de la Française Dora Maar, amante et muse de Pablo Picasso.





Vous pouvez vous aussi tenter votre chance en participant à ce concours lancé le 1er février sur YouTube et qui se déroulera jusqu’au 31 mars. Il est possible de vous y inscrire seul ou en groupe. Et le boys band interprétera la version anglaise qui remporte le concours !





Petit rappel, OnlyOneOf est un boys band composé de sept garçons qui a fait ses débuts en mai 2019, avec son premier mini-album « dot point jump ».