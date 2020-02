IU et Suzy s’affronteront sur grand écran

ⓒ YONHAP News

Deux supers stars de la k-pop annoncent leur grand retour, non pas sur scène mais sur grand écran. Ce sont IU et Suzy, qui sont aussi bien plébiscitées dans l’industrie musicale que dans l’industrie cinématographique.





D’abord, IU, dont le vrai nom est Lee Ji-eun, prendra le premier rôle du prochain long-métrage de Lee Byeong-heon. Ce dernier a, entre autres, réalisé la comédie « Extreme Job », qui a totalisé plus de 16 millions d’entrées au box-office sud-coréen l’an dernier et qui est devenu le 2e film le plus vu de l’histoire du cinéma en Corée du Sud.





IU qui a souvent interprété des personnages sombres dans différentes séries télévisées, entrera cette fois-ci dans la peau d’une réalisatrice de documentaire ambitieuse et gaie.





Quant à Suzy, qui a fait ses débuts en 2010 au sein du girls band miss A, elle donnera la réplique au célèbre acteur Park Bo-gum dans « Wonderland ». Ce film romantique sera réalisé par le cinéaste Kim Tae-yong, qui s’est marié avec l’actrice chinoise Tang Wei en 2014.





Suzy, qui a lancé sa carrière d’actrice en 2012 avec « Architecture », a fait déplacer plus de 7 millions de spectateurs avec « Ashfall », sorti en décembre dernier.