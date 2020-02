« TIMELESS », 9e album repackage de Super Junior (1)

Super Junior est un véritable poids lourd de la k-pop, avec 16 ans de carrière musicale. Initialement composé de 13 membres, il n’en compte aujourd’hui plus que neuf: Lee Teuk, Hee-chul, Ye-sung, Shin-dong, Dong-hae, Eun-hyuk, Si-won, Ryeo-wook et Kyu-hyun.

Surnommé l’« empereur de la Hallyu », le boys band formé par le label SM Entertainment détient plusieurs records comme le groupe ayant remporté le plus grand nombre de grand prix aux Golden Disk Awards.

Le 9e album repackage « TIMELESS » est le dernier volet de la trilogie « Time » lancée l’année dernière. Les deux premiers volets intitulés « Time-Slip » et « TIMELINE » correspondent au 9e opus officiel et au 9e album spécial de Super Junior. Ils sont sortis respectivement le 14 octobre et le 6 novembre derniers.

Dans ce nouvel album « TIMELESS », qui signifie « intemporel », le boys band propose pour la première fois depuis ses débuts une musique au style hip-hop. Son morceau phare intitulé « 2YA2YAO! » est signé par le célèbre producteur de hip-hop Zico.