Le terme anglais de « normal crush » que l’on pourrait traduire en français par l’attirance pour la normalité est un sujet très à la mode chez les sud-Coréens dans la vingtaine et la trentaine. Ce terme est une combinaison des mots anglais « normal » et « crush » que l’on peut traduire mot à mot par « ordinaire » et « tomber amoureux ».





En d’autres termes, cette expression anglaise signifie être attiré par ce qui est normal et elle se réfère à la tendance de préférer des choses simples et ordinaires plutôt que des choses extravagantes ou fantaisistes.





On pense souvent que la jeune génération apprécie ce qui est luxueux ou glamour et ce qui est provoquant. Cependant, de plus en plus de jeunes d’aujourd’hui se satisfont des petites choses qui apportent de la joie et du plaisir. Qualifiés d’« amoureux de la normalité », ces jeunes se concentrent principalement sur eux et leur vie simple et recherchent le bonheur dans les petites choses.





Ce phénomène d’éviter tout ce qui est glamour et provoquant peut s’expliquer par le fait que les jeunes d’aujourd’hui rencontrent de plus en plus de difficultés dans leur vie quotidienne comme pour trouver un emploi ou encore acheter un logement, mais aussi du fait qu’ils traversent de nombreuses périodes difficiles et d’insécurité.





Comme l’attirance pour la normalité est devenue un phénomène social, les magasins et les produits sans marque gagnent en popularité. Et sur Internet, des vidéos montrant la vie simple de personnes ordinaires plutôt que de célébrités rencontrent aussi beaucoup de succès. Contrairement à la précédente génération qui recherchait surtout la réussite, il va falloir désormais faire attention aux changements que les amoureux de la normalité vont apporter à la société et y répondre au mieux.