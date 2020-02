Un effet Oscar pour « Parasite » ?

© YONHAP News

On parle souvent de hallyu, k-pop, k-films, et d’autres encore, mais ce qu’on peut dire surtout c’est que ces derniers jours, avec le succès du film sud-coréen « Parasite » aux Oscars, la valeur des contenus culturels sud-coréens a grimpé en flèche. Car le succès de la comédie noire de Bong Joon-ho ne se limite à la seule industrie cinématographique, il va aussi affecter d’autres industries telles que le tourisme, la distribution, les biens de consommation, pour ne citer qu’eux.





Il faut en effet savoir que l’industrie des contenus est liée non seulement aux arts mais aussi au tourisme et à la distribution. On voit notamment déjà des touristes du monde entier se ruer pour visiter les endroits de tournage de « Parasite ». On devrait donc bientôt assister à voir un boom des biens de consommation qui lui sont liés. Par exemple, il y a quelques années, quand il y a eu le k-drama, c’est à dire la série typiquement sud-coréenne dont le nom a été traduit en français par « Mon amour venu des Etoiles ». Cette série a déclenché un engouement inédit pour les vêtements et les chaussures du héros et même des produits alimentaires qu’il mangeait dans la série. Le phénomène devrait être exactement le même pour « Parasite ».