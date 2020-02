La violoncelliste Lee Jeong-ran donnera un récital le 7 mars à l’occasion de la sortie de son premier album en solo intitulé « Rendez-vous à Paris ».





Dans ce concert, l’artiste interprétera quelques morceaux des principaux compositeurs français des 19e et 20e siècles, de la Belle époque aux temps modernes, qui peuvent exprimer le mieux Lee en tant que musicienne. A ses côtés montera sur scène le pianiste Ilya Rashkovikiy pour jouer avec elle.





Le programme de la représentation sera: « Sonate n°1 pour violoncelle et piano » de Camille Saint-Saëns, « Sicilienne » et « Papillon » de Gabriel Fauré, « Sonate pour violoncelle et piano L.135 » de Claude Debussy, « Sonate pour violoncelle et piano, FP143 » de Francis Poulenc.





Date : le 7 mars 2020

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : http://www.gwangyang.go.kr