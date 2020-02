Les paysages de printemps

« J’ouvre la porte et, soudain,

La montagne lointaine se précipite vers moi pour me refroidir le front.

Ce matin de Wusu et du premier jour du mois,

Une rencontre fraîche et éblouissante se fait

Entre mon front et le sommet recouvert, de nouveau, de neige.

La glace se fissure, le vent souffle,

Un parfum agréable s’exhale du nœud de longs rubans blancs... »





Aujourd’hui, c’est Wusu, la deuxième subdivision saisonnière de l’année, qui marque le jour où la neige devient de la pluie et la glace fond tout comme décrit ce poème de Jeong Ji-yong, « La neige de printemps ». Wusu signale ainsi l’arrivée de la nouvelle saison tant attendue pendant l’hiver long et rude.





La première mélodie d’aujourd’hui s’intitule également « La neige de printemps ». Cette suite pour gayageum solo, composée et interprétée par le maître de la fameuse cithare à six cordes Hwang Byung-ki, est constituée de cinq mouvements : le premier « Un matin silencieux », le deuxième « Paisiblement », le troisième « Mystérieusement », le quatrième « Folâtrement », et le cinquième « Joyeusement ». Dans cette édition d’Aux sources de la musique coréennes, nous vous invitons à écouter les trois derniers mouvements, du troisième au cinquième.





Plus on vieillit, plus on devient sensible aux changements de saison. Lorsqu’une saison laisse place à une autre, on s’étonne de la rapidité avec laquelle le temps passe. La chanson « Sacheolga », ou « Le chant des quatre saisons », traduit justement ce sentiment :

« Les fleurs fleurissent dans les montagnes : c’est sûrement le printemps.

Le printemps est arrivé, mais rien de ce monde ne me réconforte.

J’étais jeune hier, mais aujourd’hui mes cheveux sont tout gris. »

Les paroles commencent ainsi par décrire le caractère éphémère des changements de saison avant de déplorer la futilité de la vie :

« On dit que l’homme vit cent ans,

Mais, excepté les jours où l’on est malade, endormi, chargé de soucis et de problèmes, il ne nous reste que quarante ans.

Une fois morts, nous ne sommes que poussières dans l’au-delà. »





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Les trois derniers mouvements de la suite « La neige de printemps », composée et interprétée au gayageum par Hwang Byung-ki

2. « Sacheolga », ou « Le chant des quatre saisons », interprété au chant par Cho Sang-hyeon

3. « Yangryuga », ou « Le chant des saules », interprété par l’ensemble Music Group NaMu