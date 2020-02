Air Koryo, la compagnie aérienne de Corée du Nord

© YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de venir en aide à son secteur du transport aérien durement touché par l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui sévit chez son voisin chinois. Le nombre de vols entre la Corée du Sud et la Chine a, en effet, chuté de 70 % récemment. Et en Corée du Nord ? Quelle est la compagnie aérienne nationale du pays communiste ? Quelles lignes dessert-elle ? Alors que le régime vient de fermer ses frontières avec la Russie et la Chine, Trait d’Union a posé ces questions à Kang Mi-jin, journaliste au média en ligne Daily NK, spécialisé sur la Corée du Nord.





« La seule compagnie aérienne commerciale de Corée du Nord est Air Koryo. Elle possède une flotte de 64 avions, la plupart importés de Russie. L'histoire de son aviation civile commence le 10 décembre 1946, quand un comité central de construction aéronautique est établi. En décembre 1953, le Nord signe un accord avec l'Union soviétique pour établir une compagnie conjointe et ainsi mettre sur pied le premier service de vol international régulier entre Pyongyang et Chita, en Sibérie orientale, via la ville chinoise de Shenyang. En mai 1954, le pays ouvre ses premières lignes intérieures régulières, qui relient Pyongyang aux deux grandes villes du nord-est du pays, Hamheung et Chongjin », explique Kang Mi-jin.





Tout d’abord appelée Chosun Air, la future Air Koryo rejoint l’Association internationale de transport aérien en 1996 et elle se voit attribuer comme code de compagnie aérienne les deux lettres « JS » – en fonction de son nom d’origine. La compagnie dessert aujourd’hui via ses lignes régulières internationales Pékin, Shanghai et Macao en Chine, ainsi que Vladivostok en Russie. Mais les sanctions votées par le Conseil de sécurité de l’ONU ont un impact important sur ses opérations... Récit.