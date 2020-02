Le Chevalier Noir (6) 농담이에요.

*Dialogue de la onzième semaine

문수호: 이모는 언제부터 해라랑 같이 사셨어요?

Moon Soo-ho : Chère tante, vous vivez avec Hae-ra depuis quand ?

이숙희: 걔네 집 망한 후부터지.

Lee Sook-hee : Depuis la ruine de sa famille.

문수호: 제가 어릴 때 뵌 적 없는 거 같아서요.해라네 집에 얹혀있을 때요.

Moon Soo-ho : C’est parce que je n’ai pas le souvenir de vous avoir vue quand j’étais petit, quand j’habitais chez Hae-ra.

이숙희: 아...그게... 그 집이 잘나갈 땐 식구 취급도 안 해줬거든.

Lee Sook-hee : Ah, ça... c’est parce que quand tout allait bien, ils ne me considéraient pas comme de la famille.

문수호: 진짜 이모는 맞죠?

Moon Soo-ho : Vous êtes vraiment sa tante ?

이숙희: 그럼가짜 이모도 있나?

Lee Sook-hee : Et alors, il existe aussi des fausses tantes ?

문수호: 농담이에요.

Moon Soo-ho : C’est une blague.





*Expression à retenir

농담: nom, une plaisanterie, une blague

→ 그 말 농담이야 진담이야? Tu plaisantes ou c’est sérieux ?

이다: copule, être, c’est

→ 그 사람은 정직한 사람이에요. Cette personne est honnête.

→ 농담이에요 C’est une blague





*Vendredi 21 février

Résumé de l’histoire

정해라 habite temporairement avec sa tante 이숙희 chez 문수호 qu’elle a rencontré en Slovénie pour un reportage photo commandité par la 여행사, l’agence de voyages, où travaille la jeune femme. Si 해라 n’a pas reconnu 수호, c’est parce que vingt ans s’étaient écoulés depuis leur dernière rencontre et qu’il avait à l’époque la cicatrice d’une brûlure sur la joue. Mais, lui l’a tout de suite reconnue et depuis, il ne la lâche plus.





Et il ne s’en cache pas puisqu’il déclare lors d’un dîner organisé chez lui pour un couple d’amis de 해라 qu’il l’aime et que pendant toutes ces années passées, il n’avait de cesse que de la retrouver. En entendant ces révélations, 해라 est sous le choc et quitte la table. 수호 part la retrouver et lui explique ce qui s’est passé et surtout que maintenant, il ne veut plus jamais la laisser partir.





Pour 해라, ce n’est pas si simple. Comment rester vivre dans la maison d’un homme qui dit l’aimer, mais dont elle ne connaît en réalité que peu de choses, elle qui voulait de surcroît se donner le temps de prendre du recul après sa déception amoureuse avec 최지훈 qui avait abusé de sa confiance. Mais, sachant tout cela, 수호 lui prend la main et la serre dans ses bras en lui promettant que désormais, sa vie va changer, qu’elle va pouvoir enfin être heureuse.





Et très vite, 해라 qui n’a eu, jusqu’à présent, dans sa vie, que des malheurs se laisse aller à la douceur d’un homme qui l’écoute, qui l’aime et qui serait prêt à donner sa vie pour elle. 정해라 a trouvé en 문수호 son Chevalier Noir, son 흑기사...









À retenir

- La tante maternelle 이모

- La particule sujet는 / 은

- Depuis quand 언제부터

- Avec (이)랑

- Avec, ensemble 같이

- Habiter, vivre 살다

- Sa famille 걔네 집

- Se détruire, être détruit, s’anéantir 망하다

- Depuis, depuis lors 후부터

- La forme humble de je 제가 (forme contractée de 저-가)

- Être jeune, être petit 어리다

- La construction (을)ㄹ 때 indique le moment pendant lequel une situation ou une action

a lieu

- Voir, rencontrer 뵈다

- La construction (ㄴ)적이 (있다) 없다 indique que l’action mentionnée est déjà réalisée

- La construction -는것 같다 pour exprimer la supposition

- Être ajouté, être additionné 얹히다

- Ça, 그게 la forme contractée de 그것-이

- Avoir du succès 잘나가다

- La famille 식구

- Un traitement spécial, une considération 취급

- L’adverbe de négation 안 ne pas

- Daigner 해주다

- Parce que -거든

- Vraiment, réellement 진짜

- Être correct, être exact 맞다

- Alors, et alors 그럼

- Un faux, un imposteur, une imitation 가짜

- Le verbe d’existence être, y avoir 있다

- Explication de l’expression de la semaine 농담이에요 c’est une blague





Répétition de l’expression de la semaine

C’est une blague 농담이에요