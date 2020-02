Le FMI préconise à la Corée du Sud de mener des politiques expansives

ⓒYONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde contre les incertitudes liées à la propagation du Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, et planant sur l’économie mondiale. Il a appelé la communauté internationale à coopérer pour les réduire au maximum dans un rapport publié mercredi dernier sur les perspectives économiques du G20, cela à l’approche de la réunion des ministres des Finances du G20 qui se tiendra ce week-end, en Arabie saoudite.





Dans ce document, l’institution avertit que la reprise économique mondiale reste encore faible. Elle prévoit ainsi une légère hausse du taux de croissance, passant de 2,9 % en 2019 à 3,3 % cette année. Une prévision revue afin de prendre en compte les améliorations constatées dans les pays qui avaient affiché un faible développement, et les pays avancés qui montrent des signes de vulnérabilité quant à leur économie. L’organisation basée à Washington énumère quelques risques susceptibles de freiner la reprise économique : le Covid-19, un recul du multilatéralisme, et un regain de tensions commerciales. Le FMI fait remarquer que le SRAS-COV-2 perturbe les activités en Chine, obligeant le pays à suspendre la production de ses entreprises et restreindre la mobilité, et souligne que cela devrait avoir des répercussions importantes sur d’autres États à travers le tourisme, les chaînes d’approvisionnement et les prix des matières premières. Il avance ainsi deux scénarios. Si l’épidémie est rapidement jugulée, la demande repartira aussitôt et l’économie rebondira au second semestre de cette année. Dans le cas contraire, autrement dit si l’épidémie joue les prolongations, l’économie mondiale prendra un sérieux coup sur la tête.





Le Fonds appelle donc les nations du monde à maintenir leurs politiques budgétaires et monétaires expansives afin de soutenir la reprise mondiale encore faible. Il cite la Corée du Sud, l’Australie et l’Allemagne comme trois pays disposant d’une large marge de manœuvre financière. Cependant, malgré ses ressources financières, le pays du Matin clair est toujours en-deçà de sa croissance potentielle et il lui est recommandé de maintenir sa politique monétaire expansionniste jusqu’à ce que son inflation atteigne l’objectif.

Selon les analyses quinquennales effectuées par l’Institut de recherche sur l’économie de Corée (KEI), le taux de croissance sud-coréen est passé de 5 % entre 2001 et 2005 à 2,9 % entre 2016 et 2019. La Corée du Sud est ainsi le cinquième pays à connaître une chute aussi rapide parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Et sa croissance potentielle est passée de 4,7 % à 3 % sur la même période, ce qui le place au huitième rang de l’OCDE. Alors que l’ombre de l’épidémie du Covid-19 plane toujours, Séoul devra redoubler d’efforts pour redynamiser son économie en programmant, par exemple, un budget additif.