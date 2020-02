Le nouveau coronavirus se propage massivement à l’échelle nationale

ⓒYONHAP News

Alors que la propagation du Covid-19 semblait entrer dans une phase d'accalmie en Corée du Sud, une volte-face a eu lieu cette semaine avec le recensement d’une nouvelle patiente : la 31e. Des dizaines de nouveaux cas ont été identifiés par la suite, à Daegu et à Cheongdo, tous deux situés dans la province de Gyeongsang du Nord. Séoul retrousse ses manches pour maîtriser l’épidémie.





La 31e malade, adepte de l’église de Shincheonji, à Daegu, a participé à de nombreux événements religieux alors qu’elle avait des symptômes. Elle semble ainsi avoir contaminé de nombreux fidèles venus des quatre coins du pays. Prier par terre, serré l’un contre l’autre, au lieu de le faire assis sur une chaise... De l’avis des experts, la façon dont cette église, considérée comme une secte par les fervents protestants, organise ses cultes, a facilité la propagation du SRAS-COV-2.





Mais comment cette maladie a également pu affecter les gens de l’hôpital Daenam, à Cheongdo ? C’est ici qu’on a, rappelons-le, recensé le premier décès, depuis la propagation de la maladie dans la partie sud de la péninsule. Et c’est là également que des personnels médicaux ont été contaminés. Eh bien, Cheongdo, située non loin de Daegu, est le lieu de naissance de Lee Man-hee, fondateur de Shincheonji. Pour ses adeptes, c’est un peu l’équivalent de Jérusalem pour les Chrétiens. Et fait important : les funérailles du grand-frère de Lee se sont récemment déroulées dans cet établissement. D’où la raison de nombreux va-et-vient des fidèles de cette secte entre Daegu et Cheongdo.





Dans la foulée, le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré vendredi que Daegu et Cheongdo allaient être désignés « zones spéciales de contrôle de la maladie infectieuse ». Il a également fait savoir que l’exécutif mettrait à disposition toutes les ressources nécessaires, tels que des effectifs, des lits et des équipements, afin de venir en aide aux habitants de la région.





Le niveau d’alerte aux maladies infectieuses à trois sur une échelle qui en compte quatre, sera pourtant maintenu, tout en adoptant, si besoin, des mesures qui correspondront au niveau d’alerte maximale. Et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite confiante quant à la capacité qu’a la Corée du Sud à contenir l’épidémie.