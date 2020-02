Le féminisme en Corée du Sud

Cette semaine, nous vous emmenons découvrir plusieurs facettes du féminisme en Corée du Sud. Ce qui était autrefois oublié après avoir tourné la page de son journal ne l’est plus à l’air du numérique 2.0. Les conséquences de cette numérisation des luttes sociétales se traduit désormais dans les rues de la capitale.





Les féministes d’aujourd’hui ne se contentent plus de répondre à toutes les invectives et quolibets qu’elles reçoivent sur la toile. Elles passent à l’action et contre-attaquent sur tous les terrains : légaux, économiques, physiques, sociétaux, etc.





Découvrez les scandales qui ont fait éclater cette guerre des sexes ainsi que les manières dont ces nouveaux mouvements pro-femmes s’organisent pour exister et revendiquer une égalité de droit et de fait.





Ces nouvelles stratégies de visibilité en sont-elles vraiment ou bien assistons-nous à une vraie sécession sociale et quasi civilisationnelle d’une partie des sud-Coréennes, autour d’un nouvel élan de vie ?





