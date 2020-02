Red Velvet arrive au 2e rang en matière de reconnaissance publique

ⓒ YONHAP News

Voici une nouvelle qui intéressera fortement les fans de girls band. Il s’agit du classement qui vient d’être publié par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée.





La troisième place est attribuée à « LOONA », un groupe composé de 12 jeunes filles qui a publié le 5 février son 2e EP [#] réalisé par le célèbre producteur Lee Soo-man. Le groupe, également appelé « la fille du mois », accapare ainsi l’attention du public grâce à sa collaboration avec le patron de SM Entertainment





Le deuxième girls band le mieux reconnu du public est Red Velvet, qui a été formé justement par le label SM Entertainment, en 2014. Le groupe composé de cinq membres domine depuis plusieurs semaines les hit-parades avec « Psycho », morceau phare de son album repackage, sorti en décembre dernier.





Et c’est (G)I-DLE qui arrive en tête du classement de la reconnaissance publique établi à travers l’analyse de plus de 93 millions de données sur les girls bands entre le 7 janvier et le 8 février.