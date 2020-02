Le gouvernement envisage de modifier la loi sur le service militaire au profit des stars de k-pop

ⓒ Big Hit Entertainment

Tous les hommes sud-coréens valides doivent effectuer leur service militaire entre 18 et 36 ans. Cette obligation s’applique également aux chanteurs de k-pop, y compris les Bangtan Boys. Parmi les sept garçons, Jin dont le vrai nom est Kim Seok-jin, âgé de 27 ans, partira en premier servir sous les drapeaux le 4 décembre.





Dans ce contexte, le gouvernement envisage d’assouplir les règlementations liées au service militaire en faveur des stars jouissant d’une popularité internationale. Un peu comme pour les athlètes qui obtiennent une médaille d’or lors des Jeux olympiques.





Actuellement, les hommes âgés entre 25 et 27 ans qui n’ont pas terminé leur service militaire ne peuvent pas rester plus de six mois en dehors des frontières sud-coréennes. De plus, le nombre de sortie à l’étranger est limité à cinq durant les deux ans de service, ce qui constitue une entrave aux tournées mondiales des boys bands.