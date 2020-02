Annonce des mariages des stars : les réactions du public divergent

ⓒ YONHAP News

En ce début d’année, plusieurs célébrités sud-coréennes ont avoué s’être fiancées ou mariées secrètement.





Tout a commencé avec Chen. Le vocaliste du célèbre boys band Exo, dont le vrai nom est Kim Jong-dae, a annoncé qu’il s’était fiancé à sa petite amie, enceinte d’un enfant. Son agence SM Entertainment n’a pas tardé à confirmer que la jeune star allait se marier et devenir papa. Abasourdis par cette nouvelle, de nombreux fans ont exigé l’expulsion de Chen d’Exo pour avoir entaché l’image du groupe d’idoles.





Gil, membre du duo masculin « Leessang », a lui aussi surpris ses fans en annonçant qu’il s’était marié il y a trois ans et qu’il avait un fils de deux ans. Malgré ces heureuses nouvelles, le public se montre critique et froid face à ce rappeur qui prend une très longue pause après son troisième incident de conduite sous l’emprise de l’alcool.





Enfin, Lee Jae-hoon, vocaliste du trio mixte « Cool », a révélé qu’il était marié depuis 2009 et qu’il avait une fille née en 2010 et un fils né en 2013. Aucune réaction positive également pour le vocaliste âgé de 45 ans, alors que celui-ci mettait en avant sa vie de célibataire, libre, malgré sa famille fondée depuis plus d’une décennie.