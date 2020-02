Covid-19 : une ville chinoise propose un tirage au sort pour avoir des masques

ⓒ Getty Images Bank

Canton, capitale de la province du Guangdong, en Chine, a introduit la semaine dernière un système de tirage au sort en ligne pour distribuer des masques. Les habitants peuvent y participer à travers WeChat, une application de messagerie chinoise.





Près de deux millions de riverains se sont inscrits à la première partie et 3,5 % d’entre eux, soit 70 000 personnes ont été sélectionnées. Les gagnants se font livrer dix masques normaux et cinq N95 chez eux. Une fois gagné, on ne peut pas re-souscrire au tirage pendant dix jours. 300 pharmacies se sont enregistrées dans ce système et quelque 520 000 masques sont mis en jeu.





Selon la mairie, ce dispositif donne une chance égale à tous d’obtenir des masques par rapport au système passé, où le premier arrivé était le premier servi.