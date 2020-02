Pourquoi l’Indonésie est-elle à l’abri du nouveau coronavirus ?

ⓒ Getty Images Bank

Alors que l’épidémie du Covid-19 ne cesse de se propager dans le monde, l’Indonésie n’enregistre aucun cas confirmé jusqu’à présent. Un constat étonnant d’autant qu’elle est le quatrième pays à compter le plus d’habitants sur la planète et que les ressortissants chinois ont une influence importante sur son territoire. Comment le pays peut-il être aussi épargné ?





Certains pensent que le gouvernement ment sur les statistiques, ce que Jakarta réfute vivement. Selon les autorités indonésiennes, le pays comptait le moins de contaminés en Asie du Sud-est lors de la contamination du Sras et du Mers. Il est possible que les hautes températures et l'humidité aient empêché la transmission du virus. D'autres évoquent des facteurs géographiques. Il s'agit d'un pays composé du plus d'îles au monde et situé, parmi les pays d’Asie, le plus loin de la Chine.