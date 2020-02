Inde : un hindou vénère Donald Trump dans le « temple Trump »

ⓒ YONHAP News

En Inde, un agriculteur hindou vénère Donald Trump dans un temple situé à Jangaon, dans l’Etat de Telangana. Selon le journal The Times of India, Bussa Krishna a construit un sanctuaire, avec une vingtaine d’ouvriers, en juin dernier. On peut y trouver une statue et des photos du président américain.





Les hindous croient en l'existence de divinités incarnées en différentes formes. Le trentenaire idolâtre le milliardaire américain depuis quatre ans, lorsqu’il est apparu dans son rêve. Il souhaite le rencontrer lors de sa visite en Inde, prévue aujourd’hui et demain.