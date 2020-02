Lee Jang-hee organise un concert célébrant ses 50 ans de carrière

Date : le 29 mars 2020

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul

Lee Jang-hee se produira en concert le 29 mars au Centre culturel Sejong à Séoul.

Le chanteur âgé de 73 ans a fait ses débuts en 1971 avec son premier album « histoire d’hiver ». Ce morceau utilisé dans le film « Heavenly Homecoming to Stars », sorti en 1974, l’a propulsé sur le devant de la scène.

Intitulé « My Songs, my life », signifiant « mes chansons et ma vie », ce concert solo marquera ainsi ses 50 ans d’une carrière musicale composée de hauts et de bas.

Pour cette occasion spéciale, il dévoilera son nouveau single inspiré du crépuscule, pour illustrer sa volonté de ne jamais quitter la scène malgré son grand âge. Afin de le féliciter, plusieurs artistes proches de l’auteur-compositeur-interprète monteront également sur scène.

Si vous aimez la musique folk, le spectacle donné par cette légende vivante, qui est aussi une icône incontournable des années 70, est à ne pas manquer !