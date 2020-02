La chanson folklorique des provinces du sud de Seo Jin-sil

La chanteuse de musique traditionnelle coréenne Seo Jin-sil donnera les 17 et 18 mars un concert au théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul.





Un programme composé de « jabga », des chansons folkloriques coréennes, que le petit peuple dans les provinces du sud chantait à la fin de la dynastie de Joseon.





Dans cette représentation, ces chansons seront réinterprétées avec des danses, des chants et des instruments. Plusieurs musiciens monteront sur scène pour se produire : Lee Woo-song (au buk, un tambour), Seo Jun-woong (au ajaeng, une cithare à sept cordes frottées) et Kim Na-yeong (au gayageum, une cithare sur table à 12 cordes en soie), Jo Yu-a (au chant) et Jeon Bo-ra (au chant en jouant de gayageum).





Date : les 17 et 18mars 2020

Lieu : théâtre traditionnel de Donhwamun de Séoul

Site : http://sdtt.or.kr/