Le musée d’art de Yeoju présente jusqu’au 19 avril l’exposition « Une sortie printanière précoce - Ateliers d’artistes ». Elle a débuté au début du mois de février, alors que les températures sont encore trop froides pour appeler cette saison « printemps ».





Sur le thème « Une sortie printanière précoce », le concept de cet événement est de visiter des ateliers fictifs de 44 artistes de peinture, d’installation ou de sculpture, qui mènent principalement leurs activités dans quatre villes de la province de Gyeonggi, que sont Yeoju, Icheon, Yangpyeong et Gwangju.





Les spectateurs visitent trois salles. La première est une reproduction d’ateliers d’artistes de Yeoju et d’Icheon, comme Roh Chun-seok et Park Jang-geun. Aux côtés des matériels de peinture sont exposées leurs principales œuvres. Ensuite, la deuxième salle est dédiée à des artistes de Yangpeong comme Ha Tae-im et Kim Geun-jung. Enfin, la troisième est consacrée à des artistes qui travaillent à Gwangju tels que Kim Byeong-ju et Heo Mun-jeong.





Date : les 7 février au 19 avril 2020

Lieu : Yeoju Art Museum

Site : http://yeojuartmuseum.com/