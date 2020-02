© CORNERS

La société sud-coréenne CORNERS a dévoilé son système intelligent de réponse à des tirs lors du CES 2020, qui se tenait aux États-Unis du 7 au 10 janvier dernier. Cette société s’est fait remarquer car elle a développé une application unique de protection des gens.





Avant quand un incendie se déclarait, les gens n’étaient pas toujours dirigés vers les voies d’évacuation les plus rapides et les plus sûres, du fait qu’ils ne connaissaient pas ou ne voyaient pas de leurs propres yeux le danger. Ils avaient simplement tendance à suivre la foule. Ce qui n’est pas toujours une bonne idée à cause des imprévus qui se produisent toujours. Et ce qui diminue considérablement les chances de survie. Mais avec la solution de CORNERS dont les dispositifs de détection peuvent être installés partout dans un bâtiment, elle identifie le lieu où l’accident ou l’incendie se produit et indique aux gens les moyens les plus sûrs d'évacuer.