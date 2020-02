Les app tech

© Getty Images Bank

Actuellement, tout un chacun est libre de profiter de contenus d’Internet populaires, faire un break dans un café, se promener avec son chien après son travail ou encore lire un bon livre avant de se coucher quand du temps libre se présente à lui. Ces activités de la vie courante et quotidienne peuvent désormais se transformer en points de récompense, grâce aux applications dites « app tech », qui est une combinaison des deux termes anglais « application pour smartphone » et « technologie financière ». En fait, ce nouveau terme fait référence à un geste ou une action consistant à réaliser un profit en utilisant certaines applications pour smartphone.





Le procédé est très simple. En premier, il suffit de télécharger une application de récompense sur son smartphone. Ensuite, si vous effectuez certaines missions particulières comme regarder des publicités, marcher ou résoudre des quiz, vous recevez des points, des bons cadeaux ou même de l’argent en guise de récompense.





Une application proposée par un groupe financier, par exemple, offre de 10 à 30 wons, soit moins de 2 centimes d’euro, sous forme de points si l’utilisateur parvient à résoudre des questions de quiz quotidiennes ou hebdomadaires. Celui-ci peut ensuite transférer les points accumulés sur son compte et gagner de l’argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Une autre application permet encore aux utilisateurs de donner 10 wons aux aveugles s’ils font plus de 10 000 pas par jour.

Bien sûr, les montants des récompenses de ces applications « app tech » sont infimes. Néanmoins si vous les utilisez correctement, vous pouvez gagner plus d’argent que vous ne le pensez, et cela peu importe le temps et le lieu. Pourquoi donc ne pas les essayer et utiliser ces applications pour commencer à faire de petites économies ?