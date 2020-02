Comment booster l’économie en 2020

© YONHAP News

La croissance tirée par les revenus est une des caractéristiques de la politique économique du gouvernement de Moon Jae-in. Pour ce dernier, une économie équitable et une croissance innovante sont les deux principaux moyens d'atteindre cet objectif.





Jusqu’à présent, l’exécutif s’est principalement concentré sur une économie équitable en soutenant les salariés à faible revenu. Mais maintenant, il se rend compte qu’il sera difficile d’aller plus loin sans une croissance innovante. Pour simplifier la chose, l’économie équitable est le pied gauche du pays et la croissance innovante, le pied droit. Donc pour avoir de la croissance, les deux pieds doivent bouger tour à tour. Si on n’a qu’une économie équitable, la politique peut faire un pas en avant mais elle ne pourra pas avancer plus. Aussi, il faut qu’elle soit suivie d’une croissance innovante, ce que désormais l’exécutif privilégie.