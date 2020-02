Les cérémonies d’admission à l’école et de remises des diplômes en Corée du Nord

© KBS

Pour faire face à la hausse rapide du nombre de personnes contaminées par le virus COVID-19 en Corée du Sud, les autorités ont décidé de fermer des écoles, et de repousser à plus tard les cérémonies d’admission et de remise des diplômes. Ces remises des diplômes qui ont lieu en général mi-février ont été soit annulées, soit ont été organisées en petit comité.





Et en Corée du Nord ? Les écoles et les universités organisent-elles aussi des festivités pour l’arrivée de nouveaux élèves et pour le départ de ses nouveaux diplômés ? Et quand ?.





« Les écoles au Nord organisent leurs cérémonies de remise des diplômes en mars parce que la nouvelle année scolaire commence le 1e avril. Autrefois, elles avaient lieu en aout parce que le premier jour de l’année scolaire tombait le 1er septembre. Mais en 1994 les autorités ont choisi la date du 1e avril, pour suivre l'exemple d’autres pays. En outre, l’anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, l’une des plus grandes fêtes nationales en Corée du Nord, tombe le 15 avril. Les écoles de tout le pays célèbrent cet anniversaire en grande pompes, juste après la rentrée scolaire », expliqueKang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste au Daily NK, un site Internet sud-coréen spécialisé sur la Corée du Nord.