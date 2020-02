Le Chevalier Noir (7) 일 터졌어

*Dialogue de la onzième semaine

여행사 팀장: 해라야, 여기 있니? 그만 울어.

Chef de l’agence de voyage: Hae-ra, tu es là ? Arrête de pleurer.

정해라: 안 울어요.

JeonHae-ra : Je ne pleure pas.

여행사 팀장: 안에서 뭐 해, 그럼?

Chef de l’agence de voyage: Qu’est-ce que tu fais à l’intérieur, alors ?

정해라: 저 변비예요. 변비.

JeonHae-ra : Suis constipée, moi. La constipation.

여행사 팀장: 거짓말 하지 말구. 나와 봐. 일 터졌어.

Chef de l’agence de voyage: Ne mens pas. Sors voir. Une affaire a éclaté.





*Expression à retenir

일: nom, une affaire, un travail, une chose

→ 일이 잘 돌아가고 있어요 Les affaires prennent bonne tournure

터지다: verbe, être percé, éclater, tomber

→ 일 터졌어 Une affaire a éclaté





*Vendredi 28 février

Résumé de l’histoire

문수호 est en train de monter un énorme projet de réhabilitation d’un vieux quartier de Séoul en faisant en sorte de préserver les habitations et les magasins tels qu’ils étaient du temps de ses parents. Mais il est confronté à 박철민 qui veut enterrer au sens propre du terme, une histoire trouble dans laquelle les pères respectifs de 정해라 et de 문수호 ont trouvé la mort.





Entre-temps, Sharon qui pense toujours à s’approprier 문수호, celui-là même qui lui avait été volé il y a deux cents ans, continue de tout faire pour se rapprocher de lui et, par la même occasion, en écarter 정해라. Et Sharon sait se rendre indispensable car elle est propriétaire d’une grande parcelle qui fait partie du projet de réhabilitation. Elle propose donc à 문수호 de lui apporter son soutien en échange de l’accueillir chez lui pendant un mois.





문수호, mal à l’aise par cette proposition l’invite plutôt à l’installer dans un hôtel confortable, mais elle refuse. 정해라 qui se sent de plus en plus gênée aux côtés de Sharon pousse néanmoins 수호 à accepter pour mettre de son côté toutes les cartes nécessaires à la réalisation de son projet. Mais, une fois Sharon installée, elle commence à s’immiscer très vite entre 해라 et 수호 et rien ne semble l’arrêter pour parvenir à ses fins.









Révision des expressions des semaines 1 à 6

C’est un glandeur professionnel백수예요, essayez-le/la 입어보세요, c’est le destin 인연이다, c’est banal뻔하네요, être ignoble 구질구질하다, c’est une blague 농담이에요





À retenir

- La particule 야 pour appeler un ami ou une personne plus jeune

- Ici, là, cet endroit-ci여기

- Le verbe d’existence être, y avoir 있다

- La terminaison familière 니 pour marquer une interrogation

- Pas plus, pas davantage, cela suffit 그만

- Pleurer 울다

- L’adverbe de négation 안 ne pas

- Dedans, à l’intérieur 안

- La particule 에서 marque le lieu d’où l’on fait un mouvement, à, dans, en, de

- L’abréviation de 무엇, 뭐 quoi, que

- Le verbe faire 하다

- Alors 그럼

- Moi, je (forme humble) 저

- La constipation 변비

- La copule 이다, être, c’est

- Un mensonge 거짓말

- Le verbe de négation à l’impératif 말다 ne pas faire

- Sortir dehors, sortir de 나오다

- Verbe auxiliaire 보다 essayer de

- Explication de l’expression de la semaine 일 터졌어 une affaire a éclaté





Répétition de l’expression de la semaine

Une affaire a éclaté 일 터졌어