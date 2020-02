Les Youtubeurs sud-coréens les plus populaires

ⓒ Getty Images Bank

« Un regard sur la Corée » rivé sur les Youtubeurs sud-coréens qui passionnent les internautes au pays du Matin clair mais aussi dans le monde entier. Jamais à court d’idées, ces créateurs de contenus parviennent même à lancer de nouvelles modes grâce à leurs vidéos, et contribuent ainsi, à leur manière, à la « hallyu », la vague culturelle coréenne. Découvrez cette semaine quelques-uns des plus populaires et originaux, ou encore ceux qui ont fait le buzz récemment.





ⓒ www.youtube.com/channel/UCMa-5a4Hg3KnbiDOvhdfb3w, www.youtube.com/JFlaMusic

Le top 3 des Youtubeurs en matière d’abonnés est exclusivement féminin. On retrouve à la 3e place les Twin Roozi, des jumelles de 11 ans qui font le bonheur des enfants en partageant leur vie de tous les jours, leurs voyages et leurs expériences culinaires. En 2e position, il s’agit de Kim Jung-hwa et sa chaîne intitulée JFlaMusic. Cette jeune chanteuse talentueuse charme les internautes grâce à ses reprises de chansons en coréen et en anglais, à tel point que ses interprétations sont parfois aussi célèbres que les versions originales en Corée du Sud.





ⓒ youtube.com/channel/UCU2zNeYhf9pi_wSqFbYE96w, youtube.com/channel/UCBCY00Ox6Cins0oRwSLqNGA

Enfin, c’est Boram, une petite fille de six ans, qui siège sur le trône avec 23 millions d’abonnés. Par le biais de sa chaîne Boram Tube, elle invite son jeune public à suivre son quotidien en famille, ponctué de diverses activités amusantes. Sa vidéo intitulée « Pororo Black Noodle », dans laquelle elle prépare du jjajangmyun, des nouilles agrémentées de pâte de sauce soja noire fermentée et de divers légumes, que nous vous avons récemment présenté dans notre rubrique Carte Postale Sonore, dépasse les 490 millions de vues. Egalement au programme de notre émission, le phénomène des « meokbang », ces vidéos dans lesquelles les Youtubeurs se tiennent attablés devant une quantité gargantuesque de nourriture pour un dîner en tête-à-tête avec leur public, et nous vous ferons découvrir d’autres Youtubeurs à ne pas manquer.