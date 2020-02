La Banque de Corée maintient son taux directeur à 1,25 %

ⓒYONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé, une nouvelle fois, de geler son taux directeur à 1,25 %. Une décision prise à l’issue d’une réunion organisée jeudi par son Comité de politique monétaire et financière. Son gouverneur avait laissé entendre une telle possibilité mi-février. Lee Ju-yeol prônait en effet la prudence, en ce qu’un abaissement du taux pourrait aussi bien avoir des effets pervers que positifs. Le marché s’attendait donc à un statuquo. Or, depuis , la situation a brusquement changé avec une forte recrudescence du nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus . Donc, certains experts misaient sur un abaissement. Mais la BOK a fini par maintenir son cap. Elle semble préférer attendre un meilleur timing pour réviser à la baisse son taux directeur, d’autant plus qu’une diminution pourrait provoquer une flambée sur le marché immobilier, un marché que le gouvernement contrôlait tant bien que mal avec une nouvelle série de mesures.





Lors de cette réunion, la banque centrale a adopté une alternative afin de faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Elle a revu à la hausse les limites des prêts de soutien à l’intermédiation financière, ce de manière à faire passer le seuil de 25 000 à 30 000 milliards de wons, soit une hausse de 3,7 milliards d’euros pour atteindre 22,6 milliards d’euros. L’institution renforce donc son dispositif consistant à accorder des prêts à un faible taux aux banques commerciales afin de les inciter à octroyer davantage de prêts à ceux qui ont une faible capacité de remboursement. Dans ce fonds, 7,5 milliards d’euros seront destinés à aider les PME touchées par l’épidémie. Cela concerne, d’une part, les PME dans le tourisme, la restauration et la logistique, et d’autre part, les PME très dépendante des importations ou exportations en provenance ou à destination de la Chine.





Selon certains observateurs, la Banque de Corée devrait abaisser son taux directeur en avril. Autrement dit, ce ne serait que partie remise. Comme le taux directeur est déjà à un niveau historiquement bas depuis octobre dernier, une nouvelle baisse, si elle n’est que de 0,25 point, ne serait pas vraiment ressentie par les acteurs économiques. Il serait donc plus efficace d’attendre davantage pour abaisser le taux d’au moins 0,5 point, en cas de véritable crise sanitaire.





Dans le même temps, la BOK en a profité pour revoir à la baisse ses prévisions sur la croissance économique du pays, en misant désormais sur 2,1 % contre 2,3 % auparavant, prenant en compte d’importantes retombées négatives face à l’épidémie. Sur le marché, les experts les plus pessimistes prévoient une croissance de 1 % voire nulle et pensent que la banque centrale aurait dû abaisser son taux directeur ce mois-ci.